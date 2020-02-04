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04.02.20 14:30
Ветеранам ВОВ в КЧР выплатят по 50 тыс. рублей к 75-летию Победы
"Даю поручение правительству Карачаево-Черкесской республики к юбилейной дате произвести из республиканского бюджета единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в количестве 115 человек в размере 50 тыс. рублей", - сказал Темрезов на заседании республиканского оргкомитета "Победа".
Кроме того, труженики тыла и вдовы погибших ветеранов получат к празднику от региональных властей по 5 тыс. рублей.
Глава республики уточнил, что на территории КЧР проживают 115 ветеранов Великой Отечественной воны, 1677 тружеников тыла и 163 вдовы ветеранов войны.
Вместе с тем ветераны Великой Отечественной получат по 75 тыс. рублей, а труженики тыла по 50 тыс. рублей, выплачиваемые из федерального бюджета по решению президента РФ.
Глава КЧР сообщил, что утвердил региональную дирекцию Года Памяти и Славы в Карачаево-Черкесии, которая уже осуществляет контроль за реализацией плана основных мероприятий, координацию деятельности органов госвласти и местного самоуправления по проведению юбилейного года в республике.
Темрезов также подчеркнул, что в КЧР полностью ликвидирована очередность по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны.
"На 1 февраля 2020 года все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Если в ближайшее время ветераны, вдовы погибших фронтовиков будут обращаться с просьбой, предоставить им жилье, Минтруду республики необходимо незамедлительно решить этот вопрос и выплатить им субсидию на приобретение жилья", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов на заседании республиканского оргкомитета "Победа".
Вместе с тем глава региона добавил, что в минувшем году восемь ветеранов обратились с заявлениями о ремонте жилья.
Темрезов поручил в текущем году продолжить эту работу, курируемую Минстроем и ЖКХ региона, отметив необходимость оперативного реагирования на все подобные заявления.
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