Ветеранам ВОВ в КЧР выплатят по 50 тыс. рублей к 75-летию Победы

04.02.20 14:30

© РИА Новости. Игорь Зарембо

4 февраля. Interfax-Russia.ru - По решению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова 115 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающие в КЧР, к 75-летию Великой Победы получат единовременные выплаты из республиканского бюджета.

"Даю поручение правительству Карачаево-Черкесской республики к юбилейной дате произвести из республиканского бюджета единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в количестве 115 человек в размере 50 тыс. рублей", - сказал Темрезов на заседании республиканского оргкомитета "Победа".

Кроме того, труженики тыла и вдовы погибших ветеранов получат к празднику от региональных властей по 5 тыс. рублей.

Глава республики уточнил, что на территории КЧР проживают 115 ветеранов Великой Отечественной воны, 1677 тружеников тыла и 163 вдовы ветеранов войны.

Вместе с тем ветераны Великой Отечественной получат по 75 тыс. рублей, а труженики тыла по 50 тыс. рублей, выплачиваемые из федерального бюджета по решению президента РФ.

Глава КЧР сообщил, что утвердил региональную дирекцию Года Памяти и Славы в Карачаево-Черкесии, которая уже осуществляет контроль за реализацией плана основных мероприятий, координацию деятельности органов госвласти и местного самоуправления по проведению юбилейного года в республике.

Темрезов также подчеркнул, что в КЧР полностью ликвидирована очередность по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны.

"На 1 февраля 2020 года все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильем. Если в ближайшее время ветераны, вдовы погибших фронтовиков будут обращаться с просьбой, предоставить им жилье, Минтруду республики необходимо незамедлительно решить этот вопрос и выплатить им субсидию на приобретение жилья", - сказал глава КЧР Рашид Темрезов на заседании республиканского оргкомитета "Победа".

Вместе с тем глава региона добавил, что в минувшем году восемь ветеранов обратились с заявлениями о ремонте жилья.

Темрезов поручил в текущем году продолжить эту работу, курируемую Минстроем и ЖКХ региона, отметив необходимость оперативного реагирования на все подобные заявления.