В Челябинске выясняют причину подорожания медицинских масок в аптеках

04.02.20 14:01

© РИА Новости. Александр Кондратюк

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинское управление ФАС России начало проверку по жалобам населения на значительное подорожание одноразовых медицинских масок, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

В ведомство поступили обращения граждан о росте цен на медицинские маски в аптеках.

"Антимонопольная служба проверит действия аптек на предмет признаков антиконкурентного соглашения по повышению цен. В крупные аптечные сети буду направлены запросы о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены", - отмечает пресс-служба.

В частности, готовятся запросы в адрес аптек "Классика", "Живика", "Областной аптечный склад", "Вита", "Фармленд", "Аптека от склада" и другие, уточняет УФАС.

В свою очередь в сети "Областного аптечного склада" агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что цена на маски не выросла, сохраняется стоимость 30 рублей за упаковку из пяти штук, но товара нет в наличии.

"Мы не ожидали такого ажиотажа, сегодня утром раскупили последние маски. Новое поступление товара ожидается не ранее среды", - сказали в аптеке.

В справочной аптеки "Живика" агентство получило информацию о том, что маски имеются в наличии только в некоторых аптеках Челябинска по цене 8-10 рублей за штуку.

В справочной аптек "Классика" агентству уточнили, что упаковку масок по 3 штуки можно купить за 80 рублей.

В аптеках "Фармленд", согласно данным сайта, маску можно приобрести за 13 рублей, а цена упаковки из 3 штук начинается с 40 рублей.

Между тем представитель одной из аптечных сетей пояснил агентству, что маски раскупили граждане Китая.

"У нас за несколько дней массово скупали весь товар граждане Китая, которые работают в Челябинске. Мы не были готовы к такому высокому спросу", - сказал собеседник агентства.

Между тем антимонопольное ведомство напоминает, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил ФАС России и Росздравнадзору пресекать попытки завышения цен аптечными сетями.