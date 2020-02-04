Скульптуры на Оленьем мосту и чугунный фонтан восстановят в Павловском парке

04.02.20 14:11

© РИА Новости. Алексей Даничев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Скульптуры животных на Оленьем мосту в Павловском парке восстановят в 2020 году, сообщила во вторник на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" директор ГМЗ Вера Дементьева.

"Будем восстанавливать паромную переправу на Центральном розовопавильонном пруду в рамках сотрудничества с Латвией. Будет приведен в порядок Олений мост, по которому многие скучают. Исторически скульптуры оленей оказались в Узбекистане. Сейчас мы получили копии двух молодых оленей по межпарламентским связям. Двух оставшихся зрелых будем делать сами. К лету откроем мост", - отметила Дементьева.

Главный хранитель Павловского парка Светлана Федорова добавила, что "плохая" зима не позволяет провести в полной мере работы по удалению больных деревьев. Район парка "Белая береза", связанный с именем Чарльза Камерона, в настоящее время приводят в порядок: удалены самосевные деревья, произведена корчевка на площади 4 га.

В 2019 специалисты посадили 98 деревьев, в основном хвойные, а также липы на Тройной Липовой аллее. Кроме того, появилось около 400 новых кустарников.

В 2020 году будут проведены проектные работы по реставрации Чугунного фонтана перед Музыкальным вокзалом. В планах также ремонт пешеходной дороги участка Новосадовой аллеи.