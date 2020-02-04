|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.20 14:11
Скульптуры на Оленьем мосту и чугунный фонтан восстановят в Павловском парке
"Будем восстанавливать паромную переправу на Центральном розовопавильонном пруду в рамках сотрудничества с Латвией. Будет приведен в порядок Олений мост, по которому многие скучают. Исторически скульптуры оленей оказались в Узбекистане. Сейчас мы получили копии двух молодых оленей по межпарламентским связям. Двух оставшихся зрелых будем делать сами. К лету откроем мост", - отметила Дементьева.
Главный хранитель Павловского парка Светлана Федорова добавила, что "плохая" зима не позволяет провести в полной мере работы по удалению больных деревьев. Район парка "Белая береза", связанный с именем Чарльза Камерона, в настоящее время приводят в порядок: удалены самосевные деревья, произведена корчевка на площади 4 га.
В 2019 специалисты посадили 98 деревьев, в основном хвойные, а также липы на Тройной Липовой аллее. Кроме того, появилось около 400 новых кустарников.
В 2020 году будут проведены проектные работы по реставрации Чугунного фонтана перед Музыкальным вокзалом. В планах также ремонт пешеходной дороги участка Новосадовой аллеи.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket