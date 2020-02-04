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04.02.20 14:15
Путин ознакомился с работой химико-технологического колледжа в Череповце
Главе государства рассказали об учениках и преподавательском составе колледжа, а также о реализуемой в учебном заведении образовательной программе школа-колледж-университет.
В сопровождении вице-премьера Татьяны Голиковой, помощника президента Андрея Фурсенко, руководства ПАО "ФосАгро" и ПАО "Северсталь" президент осмотрел электромонтажную мастерскую, лабораторию процессов и аппаратов, технологии отрасли. Он коротко пообщался с учениками и сфотографировался с ними. Затем президенту показали лабораторию электрических машин, а также сварочную мастерскую.
Во время осмотра колледжа Путин рассказал директору учебного заведения Елене Быковой о том, что его поездка в Череповец проходит в рамках подготовки заседания Госсовета по образованию и науке.
Кроме того, Путин ознакомился с презентацией программы подготовки профессиональных кадров для экономики и социальной сферы на примере взаимодействия Череповецкого государственного университета с ПАО "Северсталь".
Череповецкий химико-технологический колледж" образован в 1979 году.
Обучение в колледже ведется по специальностям "Химическая технология неорганических веществ", "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Монтаж и техническая эксплуатация технологического оборудования", "Парикмахерское искусство", а также по профессиям: "Машинист локомотива", "Сварщик", "Аппаратчик-оператор производства неорганических веществ". Количество учащихся - 736 человек.
С 2013 года в колледже реализуют комплексную программу развития непрерывного опережающего профессионального образования совместно с компанией "ФосАгро". Образовательное учреждение выступает профориентационной площадкой для школьников Вологодской области, проводит межрегиональные научно-практические конференции по естественнонаучным дисциплинам для учащихся 8-11 классов школ области и других регионов.
Студенты колледжа в 2019 году победили в открытом региональном чемпионате по международным стандартам WorldSkills.
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