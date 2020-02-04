Депутаты решили разобраться, почему закон бессилен против чиновников-хамов

04.02.20 14:22

© РИА Новости. Владимир Федоренко

4 февраля. Interfax-Russia.ru - В "Единой России" подготовили предложения по усовершенствованию механизма привлечения к ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам, но внесут их в Думу, только если удостоверятся, что "без этого не обойтись".

"Общество совершенно оправданно предъявляет сегодня повышенные требования к власти и ее представителям. Граждане хотят видеть в чиновниках и депутатах не зарвавшихся "новых дворян", а своих помощников, тех, кто служит людям, а не упивается собственным величием", - заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.

Выступая во вторник от имени фракции на пленарном заседании Госдумы, он напомнил, что сегодня в законодательстве уже есть ответственность за унижение чести и достоинства человека, а в КоАПе даже предусмотрены отдельные санкции для должностных лиц.

"Тем не менее, статья эта де-факто не работает. Нам необходимо детально разобраться, в чем причина этого: или не хватает существующих правовых механизмов, или не дорабатывают правоохранители", - сказал глава комитета.

По его словам, "Единая Россия" намерена "изучить сложившуюся практику, чтобы понять, нужны ли новые законодательные инициативы об ответственности представителей власти за неуважительное отношение к гражданам".

Соответствующие предложения уже подготовлены, сообщил Хинштейн. "Но мы внесем их, лишь убедившись, что без этого не обойтись", - добавил парламентарий.

Он напомнил, что есть поручение президента по итогам заседания Совета по правам человека - "рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление".

Хинштейн заверил, что "Единая Россия" намерена и впредь занимать "самую жесткую и принципиальную позицию по отношению к тем госслужащим, кто возомнил себя выше людей, оторвался от земли". "Мы и далее будем добиваться очищения власти от сомнительных, негодных людей. И если для того, чтобы хорошенько встряхнуть "забронзовевших" представителей власти необходимо ввести новую ответственность, "Единая Россия" готова провести такую работу", - сказал глава комитета.

30 января президент РФ Владимир Путин заявил, что наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан.

"Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение", - сказал Путин в Красногорске на встрече с общественностью, комментируя идею одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

Одновременно глава государство заметил, что в России уже есть законы, защищающие часть и достоинство граждан вне зависимости от их служебного положения или прежних заслуг. "Перед законом все должны быть равны, и нужно просто эффективно использовать эти инструменты", - добавил президент. По его словам, "действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления".

Летом 2019 года Путин уже обращался к этой теме и требовал от властей любого уровня не допускать хамства в отношении простых граждан, а относиться к ним с уважением. "На любом уровне власти нужно напрочь исключить всякое чванство и хамство. К сожалению, люди и с этим сталкиваются. Удивительно, но факт. Я прошу руководителей всех уровней иметь это в виду и сделать все, чтобы ничего подобного люди не видели, а наоборот, чтобы к ним относились уважительно и с пониманием", - сказал глава государства", - сказал Путин 19 июля в Братске на совещании по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.