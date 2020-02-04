ФАС и Росздравнадзор мониторят цены и отсутствие медицинских масок в аптеках

04.02.20 14:26

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала сбор информации о завышении цен на маски, Росздравнадзор собирает данные об отсутствии масок в аптеках, сообщают пресс-службы ведомств.

"Росздравнадзор: на горячую линию Службы 8 (800) 550-99-03 принимаются обращения граждан по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптечных организациях", - говорится в сообщении Росздравнадзора во вторник.

В свою очередь ФАС направила ряд поручений в свои территориальные органы, руководителям субъектов РФ и региональным органам исполнительной власти в отношении роста цен на медицинские маски, говорится в сообщении ФАС во вторник.

Ведомство направило в свои территориальные органы, Росздравнадзор, а также руководителям субъектов РФ и региональным органам исполнительной власти запросы на информацию о получении жалоб на дефицит или рост цен на медицинские маски в период с 1 декабря прошлого года по настоящее время.

Также антимонопольное ведомство просит в оперативном порядке провести в регионах совещания по вопросам ценообразования на медицинские маски с участием должностных лиц субъектов РФ, организаций оптовой и аптечной торговли, представителями территориальных управления ФАС России и Росздравнадзора. Информация по итогам совещаний должна быть в срочном порядке предоставлена в антимонопольную службу для последующего анализа, говорится в сообщении

Кроме того, территориальные управления ФАС России должны еженедельно направлять в центральный аппарат информацию об изменении цен на медицинские маски в субъектах РФ. В случае получения информации о росте цен на медицинские маски или об их дефиците, территориальным управлением должна быть проведена проверка. При выявлении экономически необоснованного роста цен, будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством, подчеркивают в службе.

Вся информация должна быть представлена в ФАС России до 5 февраля.

Таким образом, ФАС России и Росздравнадзор приступили к исполнению поручения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которое она дала по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в России.