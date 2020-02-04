Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
  
Вкусно и дорого: на Дальнем Востоке выросли цены на китайские овощи
   
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
04.02.20 14:45

Путин: предложение поправить Конституцию РФ не связано с продлением полномочий президента

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Конституцию РФ были сделаны не для продления его полномочий.

На встрече с общественностью, отвечая на вопрос о поправках в Конституцию, президент отметил, что за время своей работы главой государства ему стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны.

"... и поэтому я их предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал Путин.

По его словам, всенародное голосование по поправкам в случае, если оно пройдет, по сути будет плебисцитом, волеизъявлением граждан.

"Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не смог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути, это волеизъявление граждан страны", - пояснил Путин.

"Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента, - думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - заключил он.

Объясняя мотивы предложенных поправок, он привел в пример часто возникающие вопросы в здравоохранении и в системе образования.

"Когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано для того, чтобы уровень первичного звена был достойным и чтобы граждане получали достойную медицинскую помощь у себя в муниципалитетах, а федеральный или региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - рассказал Путин.

Он заметил, что по сути, по Конституции, муниципалитеты в стране не связаны напрямую с государством. "А должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами", - пояснил Путин.

Глава государства рассчитывает, что процесс подготовки поправок в Конституцию не слишком затянется.

"Я думаю, что мы все-таки уложимся в здравые сроки", - заявил Путин на встрече с представителями общественности во вторник.

Путин напомнил, что в 1993 году референдум по доверию Борису Ельцину готовился "в течение всего 27 дней" от момента заявления до момента голосования, над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю.

"Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - сказал президент.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.02.20 15:01
Фасадам Дворца культуры ЗИЛ вернут облик 1930-х годов
.
  04.02.20 14:56
В новой Москве планируют построить 2 млн "квадратов" жилья в 2020 году
.
  04.02.20 14:22
Депутаты решили разобраться, почему закон бессилен против чиновников-хамов
.
  04.02.20 13:15
Замдиректора департамента Минкультуры РФ Мосолов переведен под домашний арест
.
  04.02.20 11:41
Зарплаты москвичей за 10 месяцев 2019 года выросли на 8,6%
.
  04.02.20 11:31
Генпрокурор РФ Краснов стал действительным государственным советником юстиции
.
  04.02.20 10:31
Заммэра Москвы: мусоросжигательные заводы утилизируют ежегодно 600 тыс. тонн отходов
.
  03.02.20 17:11
Арестован чемпион России по боксу Кушиташвили
.
  03.02.20 15:43
Беговой сезон в Москве впервые начнется зимой
.
  03.02.20 15:23
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket