Путин: предложение поправить Конституцию РФ не связано с продлением полномочий президента

04.02.20 14:45

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Конституцию РФ были сделаны не для продления его полномочий.

На встрече с общественностью, отвечая на вопрос о поправках в Конституцию, президент отметил, что за время своей работы главой государства ему стало очевидно, что некоторые вещи не работают так, как должны.

"... и поэтому я их предложил. Но не для того, чтобы продлить свои полномочия", - сказал Путин.

По его словам, всенародное голосование по поправкам в случае, если оно пройдет, по сути будет плебисцитом, волеизъявлением граждан.

"Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не смог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути, это волеизъявление граждан страны", - пояснил Путин.

"Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента, - думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", - заключил он.

Объясняя мотивы предложенных поправок, он привел в пример часто возникающие вопросы в здравоохранении и в системе образования.

"Когда на муниципальном уровне что-то не происходит, что должно было быть сделано для того, чтобы уровень первичного звена был достойным и чтобы граждане получали достойную медицинскую помощь у себя в муниципалитетах, а федеральный или региональный уровень считает, что они не должны этим заниматься, потому что муниципалитеты отделены от государства", - рассказал Путин.

Он заметил, что по сути, по Конституции, муниципалитеты в стране не связаны напрямую с государством. "А должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами", - пояснил Путин.

Глава государства рассчитывает, что процесс подготовки поправок в Конституцию не слишком затянется.

"Я думаю, что мы все-таки уложимся в здравые сроки", - заявил Путин на встрече с представителями общественности во вторник.

Путин напомнил, что в 1993 году референдум по доверию Борису Ельцину готовился "в течение всего 27 дней" от момента заявления до момента голосования, над Конституцией работали шесть месяцев и одну неделю.

"Если весь цикл работы над этим законом будет завершен так, как комиссия предлагает сегодняшняя, то это будет примерно три с небольшим месяца. То есть мы уложимся в практику по принятию поправок", - сказал президент.