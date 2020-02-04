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04.02.20 14:42
Рекордное количество снега выпало за сутки в Ижевске
"За прошедшие сутки на Ижевск выпало сверхнормативное количество осадков - порядка 7 миллиметров при среднемесячной февральской норме - 21 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшую ночь дорожные службы вывезли более 10,5 тыс. кубометров снега. Всего же с начала зимы с улиц Ижевска вывезли 310 тыс. кубометров снега. Это вдвое меньше, чем в прошлом году.
По данным пресс-службы мэрии, очистка улиц от снега проводится круглосуточно.
Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года в Ижевске выпало две с половиной нормы осадков.
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