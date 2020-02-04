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04.02.20 14:51

В Ингушетии появятся три региональных оператора по вывозу мусора вместо одного

© РИА Новости. Максим Богодвид
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии из-за жалоб жителей решили увеличить количество региональных операторов по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов на республиканский полигон, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель Минприроды региона.

"После расторжения соглашения с ООО "Экосистема" планируется внести изменения в территориальную схему обращения с отходами и разделить территорию республики на три зоны деятельности регионального оператора", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По его словам, на каждом участке будет работать свой оператор. Первая зона охватит Джейрахский и Сунженский районы, города Сунжа и Карабулак. Второй участок - Малгобек, Малгобекский район, сельские поселения Кантышево и Долаково. Третья зона включит в себя Назрановский район, Назрань и Магас.

В Минприроды полагают, что организовывать и осуществлять вывоз ТКО на сравнительно небольших зонах проще, чем в целом по всей республике.

Кроме того, руководство ведомства считает необходимым определить более жесткие условия в заключаемых с региональными операторами соглашениях, в том числе обязанность оказания услуги только с применением автотранспорта, оборудованного системой навигации ГЛОНАСС и с предоставлением доступа Минприроды.

Также от операторов будет требоваться оборудование мусоровозов видеорегистраторами с предоставлением данных видеосъемки по требованию министерства. Эти и другие условия позволят установить прозрачность деятельности региональных операторов.

Конкурсная комиссия Минстроя Ингушетии в июне 2018 года присвоила ООО "Экосистема " статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сроком на 10 лет с заключением соответствующего соглашения.

Власти города Карабулака раскритиковали работу "Экосистемы" по вывозу мусора в городе. Как отмечал глава мэрии Магомед-Башир Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

По его словам, ранее регоператор отказался запускать грузовики с мусором из города на территорию своего полигона.

Как сообщало Минприроды Ингушетии, в результате рейдов государственные инспекторы выявили факты переполнения мусорных контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке.

В связи с этим региональный оператор будет привлечён к административной ответственности. При этом представитель ведомства напомнил, что в октябре 2019 года приказом Минприроды Ингушетии ООО "Экосистема" лишено статуса регионального оператора, в арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

В свою очередь руководство "Экосистемы" назвала недостоверной сообщения о недопуске на полигон машин с мусором из ингушского Карабулака.

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