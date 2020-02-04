В новой Москве планируют построить 2 млн "квадратов" жилья в 2020 году

04.02.20 14:56

© РИА Новости. Виталий Белоусов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 2 млн кв. метров жилья планируется возвести на территории новой Москвы в текущем году, сообщили во вторник в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

"В этом году в ТиНАО планируем ввести порядка 2 млн "квадратов" жилья, включая многоэтажные комплексы и индивидуальные дома", -отметил глава ведомства Владимир Жидкин.

Он добавил, что в настоящее время в новой Москве выданы разрешения на строительство 7 млн кв.м жилья.

Всего с июля 2012 года на этих территориях города введено более 13 млн кв. м жилой недвижимости и свыше 70 социальных объектов.