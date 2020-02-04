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04.02.20 15:01
Фасадам Дворца культуры ЗИЛ вернут облик 1930-х годов
"Дворец культуры ЗИЛ - интересный образец архитектуры конструктивизма, удачно вписанный в современную жизнь города. Проект реставрации, согласованный нашим ведомством, предполагает максимально возможное сохранение и восстановление первоначальной объемно-пространственной композиции памятника, а также материалов отделки и характера оформления. Таким образом, дворец культуры будет отреставрирован на период 1931-1937 годов", - заверил глава департамента Алексей Емельянов.
Объект культурного наследия регионального значения "Дворец культуры автозавода им. Лихачева" по адресу: улица Восточная, дом 4, корпус 1 и сейчас представляет собой многофункциональный культурный центр, где регулярно проходят различные выставки, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы.
Дворец культуры был построен в период 1931-1937 годов по авторскому проекту братьев Весниных.
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