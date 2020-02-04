Фасадам Дворца культуры ЗИЛ вернут облик 1930-х годов

04.02.20 15:01

Фото с официального сайта мэра Москвы

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Согласован проект реставрации фасадов Дворца культуры автозавода имени Лихачева на Восточной улице в Москве, сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Дворец культуры ЗИЛ - интересный образец архитектуры конструктивизма, удачно вписанный в современную жизнь города. Проект реставрации, согласованный нашим ведомством, предполагает максимально возможное сохранение и восстановление первоначальной объемно-пространственной композиции памятника, а также материалов отделки и характера оформления. Таким образом, дворец культуры будет отреставрирован на период 1931-1937 годов", - заверил глава департамента Алексей Емельянов.

Объект культурного наследия регионального значения "Дворец культуры автозавода им. Лихачева" по адресу: улица Восточная, дом 4, корпус 1 и сейчас представляет собой многофункциональный культурный центр, где регулярно проходят различные выставки, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы.

Дворец культуры был построен в период 1931-1937 годов по авторскому проекту братьев Весниных.