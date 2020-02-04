Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
  
Вкусно и дорого: на Дальнем Востоке выросли цены на китайские овощи
   
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
04.02.20 15:06

Smartavia с июня откроет рейс по из Анапы в Нижний Новгород

© РИА Новости. Владимир Астапкович
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Smartavia (новый бренд "Нордавиа") с июня откроет прямой регулярный рейс по маршруту Анапа - Нижний Новгород - Анапа, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Рейс планируется выполнять один раз в неделю по четвергам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на в 17:35 мск, из Анапы - 14:25 мск. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700 и 737-500.

В пресс-службе АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты Регионов") агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что другие авиакомпании на это направление в 2020 году не подавали заявок. В прошлом году летом рейсы на маршруте Анапа- Нижний Новгород выполняла по вторникам авиакомпания "Ижавиа".

Международный аэропорт Нижнего Новгорода является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

АО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того в августе 2019 года холдинг ввел новый аэропорт "Гагарин" (Саратов), ведет модернизацию аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Авиакомпания базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 12 среднемагистральных Boeing-737 (шесть Boeing-737-800 NG, по три Boeing-737-700 NG и Boeing-737-500).

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.02.20 15:01
Фасадам Дворца культуры ЗИЛ вернут облик 1930-х годов
.
  04.02.20 14:56
В новой Москве планируют построить 2 млн "квадратов" жилья в 2020 году
.
  04.02.20 14:22
Депутаты решили разобраться, почему закон бессилен против чиновников-хамов
.
  04.02.20 13:15
Замдиректора департамента Минкультуры РФ Мосолов переведен под домашний арест
.
  04.02.20 11:41
Зарплаты москвичей за 10 месяцев 2019 года выросли на 8,6%
.
  04.02.20 11:31
Генпрокурор РФ Краснов стал действительным государственным советником юстиции
.
  04.02.20 10:31
Заммэра Москвы: мусоросжигательные заводы утилизируют ежегодно 600 тыс. тонн отходов
.
  03.02.20 17:11
Арестован чемпион России по боксу Кушиташвили
.
  03.02.20 15:43
Беговой сезон в Москве впервые начнется зимой
.
  03.02.20 15:23
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket