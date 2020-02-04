Smartavia с июня откроет рейс по из Анапы в Нижний Новгород

04.02.20 15:06

© РИА Новости. Владимир Астапкович

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Smartavia (новый бренд "Нордавиа") с июня откроет прямой регулярный рейс по маршруту Анапа - Нижний Новгород - Анапа, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Рейс планируется выполнять один раз в неделю по четвергам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован на в 17:35 мск, из Анапы - 14:25 мск. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-700 и 737-500.

В пресс-службе АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты Регионов") агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что другие авиакомпании на это направление в 2020 году не подавали заявок. В прошлом году летом рейсы на маршруте Анапа- Нижний Новгород выполняла по вторникам авиакомпания "Ижавиа".

Международный аэропорт Нижнего Новгорода является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

АО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того в августе 2019 года холдинг ввел новый аэропорт "Гагарин" (Саратов), ведет модернизацию аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Авиакомпания базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы, самолетный парк состоит из 12 среднемагистральных Boeing-737 (шесть Boeing-737-800 NG, по три Boeing-737-700 NG и Boeing-737-500).