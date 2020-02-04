Экс-полковник Захарченко помещен в ШИЗО на пять суток

04.02.20 15:12

© РИА Новости. Антон Денисов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в исправительной колонии N 5 в Мордовии, помещен в штрафной изолятор, сообщает УФСИН по республике во вторник.

" Захарченко помещен в штрафной изолятор на 5 суток по решению комиссии учреждения. Осужденный привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения", - говорится в сообщении.

В середине января сообщалось о проведении проверки по факту конфликта в исправительной колонии N5 в Мордовии, одним из участников которого стал Захарченко.

Управление ФСИН России по Мордовии сообщало, что конфликт между двумя осужденными, переросший в драку, произошел 9 января "на почве личных неприязненных отношений".

"В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо. Сотрудники учреждения оперативно пресекли противоправные действия в соответствии с требованиями должностных инструкций и оказали пострадавшему первую медицинскую помощь", - говорилось в сообщении.

В УФСИН не уточняли личностей участников конфликта, однако СМИ отмечали, что одним из них был Захарченко.

Он получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные деньги в различной валюте на общую сумму около 8 млрд рублей.

10 июня 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию (ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 3 ст. 294 УК РФ). Суд также назначил ему штраф в размере 117 млн 990 тыс. рублей.

По приговору бывший полицейский лишен звания полковника и наград. В течение трех лет ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах и органах власти. При этом суд оправдал Захарченко по одному из двух вмененных ему эпизодов получения взяток - за ним признано право на реабилитацию.

Мосгорсуд 17 октября смягчил приговор Захарченко, снизив назначенный ему срок лишения свободы с 13 до 12,5 года.

Свою вину Захарченко не признал ни по одному из эпизодов. Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называет возбужденные против него уголовные дела "фейковыми".