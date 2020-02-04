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04.02.20 15:21

Путин: экс-глава Чувашии Игнатьев был лишен чувства уважения к людям

© РИА Новости. Алексей Дружинин
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил, что к уволенному в связи с утратой доверия главе Чувашии Михаилу Игнатьеву претензий со стороны правоохранительных органов не было, но он был "лишен чувства уважения к людям".

"Мне об этом ничего не известно. Насколько я себе представляю, претензий к нему со стороны правоохранительных органов нет", - сказал Путин во вторник на встрече с представителями общественности.

Так он ответил на вопрос, "имеет ли бывший глава Чувашии коррупционный след"?

"Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение", - подчеркнул Путин.

"То, что я увидел в СМИ (публикации об Игнатьеве - ИФ), привело меня к выводу о том, что бывший руководитель субъекта Федерации лишен этого чувства уважения к людям. То, что я видел, это безобразие. И чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут", - заявил Путин.

Он отметил, что чиновники любого уровня - и муниципального, и регионального, и федерального - не должны работать на своих местах с подобным отношением к гражданам.

29 января Путин своим указом отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия".

В последний раз президент увольнял руководителя региона с такой жесткой формулировкой в апреле 2017 года. Тогда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев, арестованный по подозрению в получении взятки в размере 140 млн рублей.

Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет.

В январе 2020 года произошло два инцидента с участием главы Чувашии Игнатьева, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Сначала Игнатьеву пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".

А в конце января в СМИ появилась видеозапись того, как Игнатьев вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

28 января президиум Генсовета "Единой России" исключил Игнатьева из партии.

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