Аэрофлот весной начнет летать из Красноярска в Якутск

04.02.20 15:29

© РИА Новости. Максим Блинов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Аэрофлот" 30 марта откроет прямые авиарейсы по маршруту Красноярск - Якутск - Красноярск, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на воздушном судне Boeing-737-800. Продолжительность рейсов составит 3 часа 15 минут. Из Красноярска в Якутск самолет будет вылетать в 11:00, из Якутска в Красноярск - в 17:30.

"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) вторым базовым аэропортом", - говорится в сообщении.

В настоящее время полеты из Якутска в Красноярск осуществляет авиакомпания "Якутия" с технической посадкой в Нерюнгри. Рейсы выполняются один раз в неделю.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".