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04.02.20 15:29
Аэрофлот весной начнет летать из Красноярска в Якутск
Полеты будут выполняться шесть раз в неделю с понедельника по субботу на воздушном судне Boeing-737-800. Продолжительность рейсов составит 3 часа 15 минут. Из Красноярска в Якутск самолет будет вылетать в 11:00, из Якутска в Красноярск - в 17:30.
"Полеты по данному направлению открываются в связи с созданием в Красноярске международного хаба группы "Аэрофлот". Он станет для "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) вторым базовым аэропортом", - говорится в сообщении.
В настоящее время полеты из Якутска в Красноярск осуществляет авиакомпания "Якутия" с технической посадкой в Нерюнгри. Рейсы выполняются один раз в неделю.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот - российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".
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