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04.02.20 15:37

Роспотребнадзор: китайский коронавирус не имеет расовой избирательности

фото Александра Левчука
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый китайский коронавирус поражает всех, вне зависимости от национальности и этнических корней, заявляют в Роспотребнадзоре.

"Что касается заболевших - я бы не говорил о "расовой принадлежности" вируса, потому что болеют все", - сказал замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский во вторник на заседании комитета Госдумы по здравоохранению, отвечая на вопрос парламентариев.

По его словам, большинство заболевших являются выходцами из Китая потому, что эпицентр вспышки находится в Китае, в провинции Хубэй.

"Нет, избирательного поражения нет", - подчеркнул Смоленский.

В свою очередь замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, отвечая на соответствующий вопрос на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме: "Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы".

По его словам, "каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране - не можем прогнозировать". Он отметил, что "это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции".

Ранее некоторые эксперты обратили внимание, что возникший в китайском Ухане новый коронавирус 2019-nCoV возможно поражает только этнических китайцев и лиц монголоидной расы. При в СМИ также появлялись предположения об искусственном происхождении этого коронавируса с учетом нахождения в Ухане института вирусологии Китайской академии наук.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

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