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04.02.20 15:40
Глава Ленобласти предлагает ввести экологический сбор на ввоз мусора из Петербурга
Отмечается, что ключевые моменты новой системы - информационная открытость и компенсационный экологический сбор с каждой вывозимой тонны.
"Мы хотели бы рассмотреть возможность введения регионального экологического сбора, который бы гарантировал нам получение определенных средств за прием и утилизацию мусора от Санкт-Петербурга, и эти бы деньги шли целевым образом на экологические мероприятия в тех районах, где находятся полигоны, где принимают мусор, а также на улучшение качества жизни населения, которое проживает в этих районах", - цитирует пресс-служба губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Он пояснил, что под качеством жизни подразумевается, прежде всего, строительство водоочистных сооружений, благоустройство территорий, ремонт дорог, улучшение ситуации с уличным освещением и так далее.
Дрозденко отметил, что реализация экологического сбора может осуществляться двумя путями: через целевые субсидии либо включение этого сбора в тариф на вывоз мусора из Петербурга. По словам губернатор, "разговор идет о 100-150 рублях на 1 тонну либо на 1 кубометр мусора".
"Мы бы тогда ушли от этих социальных напряжений, когда люди говорят: да, мы готовы принимать мусор своего района, мы готовы перерабатывать мусор своего района, но мы не готовы сегодня непереработанный мусор принимать из других районов или из другого субъекта", - подчеркнул глава Ленобласти.
Ранее во вторник Дрозденко выступил с предложением социально-экономической интеграции с Петербургом.
На ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре 2019 года корреспондент издания из Ленинградской области заявил о наличии проблем при реализации мусорной реформы в Петербурге и Ленинградской области. Он выкрикнул с места "Петербург заваливает мусором Ленобласть", после чего глава государства обратил на него внимание и дал задать вопрос.
Позднее губернатор северной столицы Александр Беглов подчеркнул, что не имеет никаких разногласий с главой Ленинградской области Александром Дрозденко по поводу мусорной реформы и намерен ускорить работу в этом направлении.
В январе власти Ленинградской области предложили администрации Петербурга представить четкую дорожную карту по строительству объектов сортировки и переработки отходов из северной столицы. Власти Ленобласти отмечали, что Смольный должен создать условия, при которых объем мусора, вывозимого для захоронения в регион, будет максимально снижен за счет переработки.
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