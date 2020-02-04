Алтайские компании из-за коронавируса перестали закупать фрукты и овощи из КНР

04.02.20 15:47

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Алтайские компании на фоне распространения коронавируса прекратили закупки китайских фруктов и овощей, сообщил и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Андрей Миронов.

"За последние 10 дней, когда началась вся история по коронавирусу, в Алтайский край не поступало ни одного килограмма продукции из Китая. Почему сейчас предприниматели отказываются (ввозить продукцию из КНР - ИФ) - дело лично каждого. Я думаю, что (сработал - ИФ) в том числе человеческий фактор, люди не хотят нести определенные риски. Есть другие рынки и другие продукты, которые могут заменить эту продукцию", - сказал Миронов на пресс-конференции во вторник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Сибирь" в Барнауле.

Также отсутствие поставок частично связано с тем, что на данный момент действуют ограничения на ввоз в РФ из Китая семечковых и косточковых культур (в частности, яблок и груш, ввоз приостановлен с 10 августа 2019 года) и цитрусовых культур (с 6 января 2020 года).

Всего с начала года в Алтайский край из Китая поставлено 170 тонн продукции - это виноград и киви. Объемы поставок значительно ниже, чем за тот же период 2019 года.

В 2019 году из КНР в Алтайский край поступило 2,671 тыс. тонн плодоовощной продукции - это яблоки, томаты, персики, перцы, лимоны, нектарины, виноград, орехи и хурма.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.