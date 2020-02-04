Власти Красноярского края увеличили социальные расходы более чем на 6%

04.02.20 15:50

РИА Новости. Владимир Трефилов

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края приняло изменения в краевую госпрограмму "Развитие системы социальной поддержки граждан", увеличив ее финансирование на 7,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным пресс-службы, финансирование госпрограммы "Развитие системы социальной поддержки граждан" на ближайшие три года увеличено на 7,1 млрд рублей (в том числе 6,5 млрд рублей - из федерального бюджета). Соответствующее решение было принято на заседании краевого правительства во вторник.

"Эти средства будут направлены на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на выплату пособий по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, а также на ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими возраста трех лет", - говорится в сообщении

Кроме того, в 2020 году в два раза увеличится бюджетное финансирование адресной материальной помощи многодетным семьям на развитие личного подсобного хозяйства. Это позволит оказать поддержку 280 семьям вместо 140.

Также обновлен печень специальностей, по которым студенты получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей из краевого бюджета. Сейчас в списке 67 программ бакалавриата и 27 - специалитета. Так власти региона хотят стимулировать абитуриентов выбирать специальности, приоритетные для развития краевой экономики, исходя из текущих потребностей, поясняет пресс-служба. В частности, в перечень включено направление "История" для подготовки специалистов в области краеведения и поддержки туристической отрасли.

Таким образом, запланированные социальные расходы края на три года составят 108,9 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем до внесения изменений.