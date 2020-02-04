Законопроект о безнадежной задолженности по платежам в бюджет принят в I чтении

04.02.20 15:52

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который расширяет перечень случаев, при которых заложенность юридических и физических лиц по платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию.

Правительственные поправки в Бюджетный кодекс (БК) были внесены в нижнюю палату парламента в октябре 2019 года. Согласно законопроекту, задолженность по платежам в бюджет признается безнадежной в случае признания гражданина, не являющегося ИП, банкротом, и в случае исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Также признаются безнадежными к взысканию платежи при амнистии осужденных к наказанию в виде штрафа и при принятии решения суда о прекращении исполнения постановления при назначении административного наказания.

Представляя в Госдуме законопроект, замминистра финансов Владимир Колычев напомнил, что аналогичные положения уже есть в налоговом и таможенном законодательстве. "Предлагаемые изменения позволят повысить прозрачность отчетности по дебиторской задолженности и будут содействовать концентрации усилий главных администраторов доходов бюджетной системы, их ресурсов, на работе по взысканию реальной просроченной дебиторской задолженности", - сказал Колычев.

Говоря о сумме, которая может быть признана безнадежной к взысканию, замминистра отметил, что сейчас порядка 60 млрд рублей по положению об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ до сих пор не признано безнадежными. "Хотя де-факто, если юрлицо уже исключено из ЕГРЮЛ, взыскать невозможно", - сказал он.

"По данным налоговых органов, применение этих норм позволит сократить задолженность по платежам в бюджет примерно на 10% по налоговым платежам", - отметила в ходе обсуждения законопроекта зампред комитета по бюджету Госдумы Надежда Максимова.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.