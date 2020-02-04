Сильный ветер и мокрый снег ожидается в Курганской и Свердловской областях

04.02.20 16:07

© РИА Новости. Нина Зотина

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в ближайшие сутки в двух регионах Уральского федерального округа.

По информации Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на среду в регионе прогнозируется мокрый снег и ветер с порывами до 19 м/с.

В связи с этим региональное ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах и рекомендует отказаться от дальних поездок.

В Свердловской области, по информации синоптиков, в среду прогнозируется сильный мокрый снег, гололед, а также ветер с порывами до 18 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.