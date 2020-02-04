Челябинск первым в области отправил школы и кружки на карантин по ОРВИ

04.02.20 16:11

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Все школы Челябинска со среды закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления здравоохранения города.

"На заседании городского штаба во вторник принято решение о введении карантина в муниципальных и частных школах с 5 февраля", - сказали с пресс- службе.

Также распоряжением штаба приостановлена работа всех кружков и секций.

Ограничительные меры введены до особого распоряжения, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, региональное управление Роспотребнадзора оценивало ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области как эпидемическую, уровень эпидпорога в области превышен на 24%, за прошедшую неделю было зарегистрировано более 36,1 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 44% больше уровня предыдущей недели.

По данным эпидемиологов, в регионе циркулируют вирусы гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.

Случаев заболевания новым коронавирусом в области нет.

Со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава также сообщалось, что во вторник эпидемия по региону в целом не объявлена. Самая высокая заболеваемость отмечена в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхеуральском районах - эпидпорог превышен более чем в два раза. В половине муниципалитетов - более чем на 20%. Со среды каждый муниципалитет самостоятельно будет принимать решение о введении ограничительных мероприятий, включая общешкольный карантин, исходя из заболеваемости населения.

По данным ведомства, на сегодняшний день в области закрыто на карантин 19 школ, один детский сад и одни профессиональный колледж.