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04.02.20 16:11
Челябинск первым в области отправил школы и кружки на карантин по ОРВИ
"На заседании городского штаба во вторник принято решение о введении карантина в муниципальных и частных школах с 5 февраля", - сказали с пресс- службе.
Также распоряжением штаба приостановлена работа всех кружков и секций.
Ограничительные меры введены до особого распоряжения, отметили в пресс-службе.
Как сообщалось, региональное управление Роспотребнадзора оценивало ситуацию по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области как эпидемическую, уровень эпидпорога в области превышен на 24%, за прошедшую неделю было зарегистрировано более 36,1 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на 44% больше уровня предыдущей недели.
По данным эпидемиологов, в регионе циркулируют вирусы гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.
Случаев заболевания новым коронавирусом в области нет.
Со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава также сообщалось, что во вторник эпидемия по региону в целом не объявлена. Самая высокая заболеваемость отмечена в Коркинском, Пластовском, Агаповском, Верхеуральском районах - эпидпорог превышен более чем в два раза. В половине муниципалитетов - более чем на 20%. Со среды каждый муниципалитет самостоятельно будет принимать решение о введении ограничительных мероприятий, включая общешкольный карантин, исходя из заболеваемости населения.
По данным ведомства, на сегодняшний день в области закрыто на карантин 19 школ, один детский сад и одни профессиональный колледж.
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