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Госдума отклонила законопроект, обязывающий все интернет-магазины принимать карты "Мир"

© РИА Новости. Алексей Филиппов
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник отклонила депутатский законопроект, обязывающий предпринимателей, которые продают свои товары и услуги через интернет, принимать к оплате национальные платежные инструменты вне зависимости от объема их выручки.

Соответствующий законопроект (N346659-7) был внесен в Госдуму в декабре 2017 г. членами думского комитета по финансовому рынку, позже к документу присоединились еще 20 депутатов от фракции "Единая Россия".

Статью 16.1 закона о защите прав потребителей, в которой прописываются формы и порядок оплаты при продаже товаров, предлагалось дополнить абзацем, согласно которому продавцы и исполнители, осуществляющие реализацию товаров (работ, услуг) с использованием интернета, вне зависимости от объема выручки будут обязаны обеспечить возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов в рамках "Национальной системы платежных карт".

В настоящее время карту "Мир" обязаны принимать компании, годовая выручка которых превышает 40 млн рублей. Освобождены от использования карт компании с годовой выручкой менее 5 млн рублей или если точка оплаты товаров находится в месте, где нет интернета.

Законопроект получил отрицательное заключение правительства РФ.

При этом сейчас на рассмотрении Госдумы находится другой законопроект (N861571-7), который в декабре 2019 г. внесло правительство. Он обязывает все работающие в РФ сайты-агрегаторы принимать карты "Мир". Также, согласно законопроекту, объем годовой выручки, при которой как владельцы агрегаторов, так и другие продавцы должны будут использовать карты "Мир", поэтапно снижается. Сейчас это 40 млн руб., с 1 сентября 2020 г. этот порог планируется снизить до 30 млн руб., с 1 января 2021 г. - до 20 млн руб.

"Национальная система платежных карт", являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 г. после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций, и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 г. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".

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