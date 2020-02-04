|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
04.02.20 16:22
Зимняя спячка ряда обитателей воронежского зоопарка нарушилась из-за аномально теплой зимы
Специалисты отмечают, что сон у медведей из-за теплой погоды стал поверхностным и чутким. "Умка в связи с индивидуальными особенностями более беспокойный, периодически меняет свое местоположение в вольере. Маша берлогу не покидает, спит. Но на шум реагируют оба", - говорится в сообщении.
Еноты и енотовидные собаки, а также ежи, которые в период сильных морозов засыпают, этой зимой активны. Например, еж за два прошедших месяца впадал в спячку только на пару дней.
Нетипичная активность замечена и у птиц. "Они немного раньше стали создавать пары и готовиться к выведению потомства, раньше началась и сезонная линька", - говорится в сообщении.
Африканские львы, которые в морозы остаются в помещении, этой зимой совершают регулярные и продолжительные прогулки.
У остальных животных особенностей в поведении, связанных с теплой зимой, не отмечается.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket