Зимняя спячка ряда обитателей воронежского зоопарка нарушилась из-за аномально теплой зимы

04.02.20 16:22

Фото с сайта Воронежского зоопарка

4 февраля. Interfax-Russia.ru - В воронежском зоопарке из-за аномально высоких температур нарушена зимняя спячка некоторых обитателей, а птицы уже начали готовиться к выведению потомства, сообщает пресс-служба зоопарка.

Специалисты отмечают, что сон у медведей из-за теплой погоды стал поверхностным и чутким. "Умка в связи с индивидуальными особенностями более беспокойный, периодически меняет свое местоположение в вольере. Маша берлогу не покидает, спит. Но на шум реагируют оба", - говорится в сообщении.

Еноты и енотовидные собаки, а также ежи, которые в период сильных морозов засыпают, этой зимой активны. Например, еж за два прошедших месяца впадал в спячку только на пару дней.

Нетипичная активность замечена и у птиц. "Они немного раньше стали создавать пары и готовиться к выведению потомства, раньше началась и сезонная линька", - говорится в сообщении.

Африканские львы, которые в морозы остаются в помещении, этой зимой совершают регулярные и продолжительные прогулки.

У остальных животных особенностей в поведении, связанных с теплой зимой, не отмечается.