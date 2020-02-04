Минобороны РФ направило второй военный самолет за россиянами в Ухань

04.02.20 16:24

© РИА Новости. Вадим Гришанкин

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Второй военно-транспортный самолет направлен в китайский город Ухань для эвакуации россиян, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Второй самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что сопровождать эвакуируемых граждан РФ в самолете будут военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

В первой половине дня во вторник Минобороны РФ направило первый военный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан из Китая.

Ранее Восточный военный округ сообщил, что вылет военно-транспортных самолетов Ил-76МД происходит из аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ (Бурятия).

Минобороны РФ выделило для операции пять военно-транспортных Ил-76МД.