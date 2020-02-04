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04.02.20 16:24
Минобороны РФ направило второй военный самолет за россиянами в Ухань
"Второй самолет Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
Военные сообщили, что сопровождать эвакуируемых граждан РФ в самолете будут военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии. Они оснащены современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.
В первой половине дня во вторник Минобороны РФ направило первый военный самолет в Ухань для эвакуации российских граждан из Китая.
Ранее Восточный военный округ сообщил, что вылет военно-транспортных самолетов Ил-76МД происходит из аэропорта "Байкал" в Улан-Удэ (Бурятия).
Минобороны РФ выделило для операции пять военно-транспортных Ил-76МД.
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