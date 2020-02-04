У вернувшихся из Китая в Тулу ребенка и студента коронавирус не обнаружен

04.02.20 16:26

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Госпитализированные в медицинские учреждения Тулы двухлетний ребенок и иностранный студент, вернувшиеся из Китая, находятся под наблюдением медиков, результаты исследования на коронавирус отрицательные, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Накануне сообщалось о госпитализации с признаками ОРВИ двухлетнего ребенка, вернувшегося с отдыха из Китая, и студента из КНР, проходившего обучение в Тульском государственном педагогическим университете.

"По предварительным результатам комплекса лабораторных исследований, у пациентов не выявлено возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы. До окончания полного объёма лабораторного обследования и установления причины заболевания пациенты находится под наблюдением медицинских работников", - говорится в сообщении.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Ранее сообщалось о госпитализации двух китайских студенток. Одна из них приехала из Китая (город Синь Тянь) 16 января. Вторая - находилась в Тульской области и за пределы области не выезжала. У обеих выявлен грипп В. Также коронавирус не выявлен у жителя Тулы, отдыхавшего на острове Хайнань.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Тульской области.