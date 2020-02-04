Эвакуированные из Китая в РФ граждане пройдут карантин в Тюменской области

04.02.20 16:31

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам во вторник.

"Местом нахождения наших граждан и граждан ЕАЭС и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область", - сказала она.

Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 граждан РФ, стран ЕАЭС и Украины, сообщила Голикова.

"Оперативный штаб принял решение, что лица, которые сейчас находятся в Ухани и провинции Хубэй, как вы знаете, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - отметила она.

Голикова напомнила, что эвакуация осуществляется силами ВКС РФ.

"Министерством иностранных дел и посольством РФ в КНР идет работа по определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй. По данным на сейчас, МИД предоставил нам информацию о 147 гражданах", - сказала она.

По ее словам, "из 147 граждан не все граждане РФ. Там есть еще на данный момент десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Республики Казахстан".

"Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Российскую Федерацию", - добавила она.

Эвакуируемые из КНР в Россию россияне и иностранцы здоровы, заявила Голикова.

"Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане", - сказала она.

По ее словам, "наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией".

Эвакуированные из КНР в РФ россияне и иностранцы будут обеспечены в карантине в Тюменской области всем необходимым, заявила Голикова.

"Граждане, несмотря на то, что это двухнедельный сложный карантин, будут обеспечены всем необходимым. В Тюменской области сделано для этого все", - сказала она.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.