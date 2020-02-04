Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
  
Вкусно и дорого: на Дальнем Востоке выросли цены на китайские овощи
   
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
04.02.20 16:31

Эвакуированные из Китая в РФ граждане пройдут карантин в Тюменской области

© РИА Новости. Александр Кряжев
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам во вторник.

"Местом нахождения наших граждан и граждан ЕАЭС и Украины, где они будут находиться под карантином, определена Тюменская область", - сказала она.

Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 граждан РФ, стран ЕАЭС и Украины, сообщила Голикова.

"Оперативный штаб принял решение, что лица, которые сейчас находятся в Ухани и провинции Хубэй, как вы знаете, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - отметила она.

Голикова напомнила, что эвакуация осуществляется силами ВКС РФ.

"Министерством иностранных дел и посольством РФ в КНР идет работа по определению списка граждан, которые будут эвакуированы из Уханя и провинции Хубэй. По данным на сейчас, МИД предоставил нам информацию о 147 гражданах", - сказала она.

По ее словам, "из 147 граждан не все граждане РФ. Там есть еще на данный момент десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Республики Казахстан".

"Эта информация будет все время уточняться до тех пор, пока первый борт не вылетит в Российскую Федерацию", - добавила она.

Эвакуируемые из КНР в Россию россияне и иностранцы здоровы, заявила Голикова.

"Хочу сказать и успокоить всех, чтобы не было никаких заявлений по этому поводу: граждане, которые прилетают из Уханя и провинции Хубэй - это здоровые граждане", - сказала она.

По ее словам, "наши коллеги из КНР не выпускают со своей территории, с территории карантина граждан, которые заражены коронавирусной инфекцией".

Эвакуированные из КНР в РФ россияне и иностранцы будут обеспечены в карантине в Тюменской области всем необходимым, заявила Голикова.

"Граждане, несмотря на то, что это двухнедельный сложный карантин, будут обеспечены всем необходимым. В Тюменской области сделано для этого все", - сказала она.

По данным китайских властей на утро 4 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, умерли уже 425 человек, число заболевших превысило 20,4 тыс.

В России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  04.02.20 15:01
Фасадам Дворца культуры ЗИЛ вернут облик 1930-х годов
.
  04.02.20 14:56
В новой Москве планируют построить 2 млн "квадратов" жилья в 2020 году
.
  04.02.20 14:22
Депутаты решили разобраться, почему закон бессилен против чиновников-хамов
.
  04.02.20 13:15
Замдиректора департамента Минкультуры РФ Мосолов переведен под домашний арест
.
  04.02.20 11:41
Зарплаты москвичей за 10 месяцев 2019 года выросли на 8,6%
.
  04.02.20 11:31
Генпрокурор РФ Краснов стал действительным государственным советником юстиции
.
  04.02.20 10:31
Заммэра Москвы: мусоросжигательные заводы утилизируют ежегодно 600 тыс. тонн отходов
.
  03.02.20 17:11
Арестован чемпион России по боксу Кушиташвили
.
  03.02.20 15:43
Беговой сезон в Москве впервые начнется зимой
.
  03.02.20 15:23
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Борщ


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket