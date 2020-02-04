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04.02.20 16:51
Почти 40 млрд рублей составил ущерб от незаконных рубок леса в Иркутской области
Камеральные проверочные мероприятия проводились на площади 36,5 тыс. га.
"По предварительным данным, от незаконных рубок лесам и находящимся в них объектам был нанесен ущерб на сумму более 39,7 млрд рублей. По оценке экспертов, около 70% незаконных рубок в масштабах страны приходятся на Иркутскую область", - говорится в сообщении.
Комиссия Рослесхоза также выяснила, что вместо санитарных рубок проводились сплошные. При этом на площади 941,6 га было незаконно добыто 280 тыс. кубометров древесины.
Отмечается, что по поручению главы региона будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Лесхоза Иркутской области с его последующей реорганизацией.
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