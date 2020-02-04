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04.02.20 16:51

Почти 40 млрд рублей составил ущерб от незаконных рубок леса в Иркутской области

© РИА Новости. Александр Кондратюк
4 февраля. Interfax-Russia.ru - Комиссия Рослесхоза сделала неудовлетворительные выводы по итогам внеплановой проверки хозяйственной деятельности в лесах Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона со ссылкой на врио губернатора Игоря Кобзева.

Камеральные проверочные мероприятия проводились на площади 36,5 тыс. га.

"По предварительным данным, от незаконных рубок лесам и находящимся в них объектам был нанесен ущерб на сумму более 39,7 млрд рублей. По оценке экспертов, около 70% незаконных рубок в масштабах страны приходятся на Иркутскую область", - говорится в сообщении.

Комиссия Рослесхоза также выяснила, что вместо санитарных рубок проводились сплошные. При этом на площади 941,6 га было незаконно добыто 280 тыс. кубометров древесины.

Отмечается, что по поручению главы региона будет проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Лесхоза Иркутской области с его последующей реорганизацией.

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