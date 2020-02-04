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04.02.20 17:54
"Уральские авиалинии" предлагают пассажирам переоформить билеты на рейсы из Китая
Так, предлагается переоформить билеты на рейсы Пекин - Владивосток (вылет 5 февраля), Пекин - Екатеринбург (вылет 6 и 7 февраля) и Харбин - Владивосток (вылет 7 февраля).
"Также пассажиры могут обратиться на стойки регистрации "Уральских авиалиний", и при наличии свободных мест на данных рейсах они будут приняты к перевозке без переоформления билета", - отмечается в сообщении.
Ранее "Уральские авиалинии" сообщали, что полетная программа компании в Китай отменяется до конца зимнего расписания. В частности, с 7 февраля по 28 марта закрываются рейсы по маршруту Екатеринбург - Пекин, с 8 февраля по 28 марта - Владивосток - Пекин, с 13 февраля по 26 марта - Екатеринбург - Харбин, с 9 февраля по 29 марта - Екатеринбург - Казань - Харбин.
Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов.
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