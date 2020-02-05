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05.02.20 01:02

Россия двумя военными самолетами эвакуировала из Уханя 144 человека

© РИА Новости. Пресс-служба Минобороны РФ
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Второй военный самолет с российскими гражданами вылетел из китайского города Ухань, на его борту 64 человека, сообщили в ночь на среду в Минобороны РФ.

"На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Накануне вечером из Уханя вылетел первый российский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он доставит в Россию 80 человек, сообщили в Минобороны РФ.

Таким образом, двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека.

В Минобороны РФ сообщили, что на борту самолетов находятся военные медики и специалисты в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, они осуществляют непрерывный контроль состояния перевозимых людей.

Как сообщал "Интерфакс", Минобороны РФ проводит операцию по эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса. Военные выделили пять транспортных самолетов Ил-76МД.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. В основном это граждане России, но также среди них есть десять граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Эвакуируемые из Китая в Россию россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

Их разместят в реабилитационном центре, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая во вторник в Тюмень. По словам Поповой, в реабилитационном центре выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.

Первый военный самолет, на борту которого 80 граждан России, прибудет из Уханя рано утром в аэропорт "Рощино" в Тюмени, сообщили "Интерфаксу" в областном штабе по профилактике коронавируса.

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