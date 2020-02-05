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05.02.20 06:13
Занятия в школах двух поселков Кузбасса частично приостановлены из-за ОРВИ
"Заболеваемость определяется сочетанной циркуляцией всех трех типов вируса гриппа и других респираторных вирусов. Частично приостановлен учебный процесс в школах села Драченино и поселка Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, заболеваемость выше эпидемического порога на 9,5 - 148,1 % зарегистрирована в городах Белово, Березовский, Кемерово, Мыски, Новокузнецк, Юрга, в поселке городского типа Краснобродский, а также в Ижморском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Тисульском, Яйском районах. Достигла порогового уровня заболеваемость ОРВИ в Анжеро-Судженске и в Яшкинском районе.
Также отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей число больных выросло на 35% или 5,115 тыс. человек. Превышение недельного порогового уровня на 20-25% зафиксировано во всех группах детского населения. Заболеваемость подростков от 15 лет и старше ниже эпидемпорога на 11%.
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