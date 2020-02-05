Занятия в школах двух поселков Кузбасса частично приостановлены из-за ОРВИ

05.02.20 06:13

© РИА Новости. Алексей Владыкин

5 января. Interfax-Russia.ru - Превышения эпидемиологического порога по ОРВИ зафиксированы в 13 территориях Кузбасса, в связи с чем частично приостановлена учеба в поселковых школах Ленинск-Кузнецкого района, сообщает в среду пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Заболеваемость определяется сочетанной циркуляцией всех трех типов вируса гриппа и других респираторных вирусов. Частично приостановлен учебный процесс в школах села Драченино и поселка Чкаловский Ленинск-Кузнецкого района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, заболеваемость выше эпидемического порога на 9,5 - 148,1 % зарегистрирована в городах Белово, Березовский, Кемерово, Мыски, Новокузнецк, Юрга, в поселке городского типа Краснобродский, а также в Ижморском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Тисульском, Яйском районах. Достигла порогового уровня заболеваемость ОРВИ в Анжеро-Судженске и в Яшкинском районе.

Также отмечается, что в сравнении с предыдущей неделей число больных выросло на 35% или 5,115 тыс. человек. Превышение недельного порогового уровня на 20-25% зафиксировано во всех группах детского населения. Заболеваемость подростков от 15 лет и старше ниже эпидемпорога на 11%.