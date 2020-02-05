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05.02.20 06:24
Эксперт: доля Китая в импорте овощей в РФ не превышает 15%, под влиянием поставок Дальний Восток
"Ситуация на рынке овощей в Дальневосточном федеральном округе зависит от поставок из Китая в большей, чем в других регионах, степени. Центральная Россия в основном импортирует продукцию из Ирана, Марокко, Турции, Азербайджана, Армении", - заявил Бикулов "Интерфаксу".
По его словам, доля импорта в РФ таких овощей, как помидоры и огурцы, в настоящее время незначительная. Отечественными огурцами РФ обеспечена на 90%, томатами - более чем на 60%. Доля Китая в импорте этой продукции не превышает 15% в зависимости от товарной позиции, уточнил он.
Поэтому в целом, отметил Бикулов, существенного влияния на российский рынок овощей ситуация с распространением коронавируса и некоторым ограничением поставок из Китая не окажет, но определенное перераспределение логистических потоков будет происходить. "Соответственно необходимо оперативно перестроить потоки так, чтобы жители пограничных с Китаем территорий не почувствовали запретов, в случае, если они будут введены", - сказал он.
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