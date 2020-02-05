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05.02.20 06:27

ФАС проверит обоснованность роста цен на продукты питания на Дальнем Востоке

© РИА Новости. Михаил Мордасов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность роста цен на продукты питания на Дальнем Востоке из-за распространения коронавируса в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства, подготовлено поручение территориальным управлениям, расположенным в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с которым они должны осуществлять мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания.

Кроме того, в этих теруправлениях будут открыты "горячие линии", по которым граждане и организации смогут направлять информацию о случаях повышения цен на продовольственные товары.

"По результатам мониторинга и анализа поступившей на "горячие линии" информации, в случае выявления значительного роста цен на продукты питания первой необходимости, территориальные органы будут проводить проверки, - говорится в сообщении. - В случае, если по результатам таких проверок будут выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, территориальные органы будут оперативно принимать меры антимонопольного реагирования (выдача предупреждений, возбуждение дел о нарушении антимонопольного законодательства)".

В пресс-релизе также сообщается, что должно быть налажено оперативное взаимодействие с государственными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами прокуратуры для привлечения их к проводимым проверкам, проведению информационной работы среди бизнес-сообщества.

"В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны поставщиков продовольствия, расположенных на территории других регионов, проверки будут проводиться центральным аппаратом ФАС России", - сообщает антимонопольная служба.

Ранее поручение следить за ценами на рынке продуктов питания дал антимонопольной службе вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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