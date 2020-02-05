Второй самолет ВКС России с эвакуированными из Уханя совершил посадку для дозаправки на аэродроме ВВО

05.02.20 06:42

© РИА Новости. Максим Блинов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - На аэродроме Восточного военного округа (ВВО) совершил посадку для дозаправки второй самолет ВКС России с эвакуированными из китайского города Ухань, после дозаправки самолет вылетит в Тюменскую область, сообщает Минобороны РФ.

"Второй самолет Воздушно-космических сил России с эвакуированными гражданами из города Ухань Китайской народной республики, совершил посадку на аэродроме Восточного военного округа. После дозаправки самолет выполнит перелет в конечный пункт назначения в Тюменской области. На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что "всех граждан сопровождают военные медики и специалисты Минобороны России в области вирусологии в специальном защитном снаряжении, осуществляя непрерывный контроль состояния перевозимых людей".