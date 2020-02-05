Популяция амурского тигра в РФ стабильна и имеет тенденцию к росту

05.02.20 06:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Эксперты считают популяцию амурского тигра в России стабильной на протяжении пяти лет, к 2022 году рост составит более 16% и достигнет 700 особей.

"Численность популяции тигра (амурского - ИФ) в России стабильна, и последние пять лет имеет тенденцию к росту и сейчас оценивается в 580-600 особей. Эксперты полагают, что при сохранении текущей динамики она достигнет 700 особей к 2022 году", - сообщила в среду пресс-служба центра "Амурский тигр".

Эти данные, по данным пресс-службы, были озвучены на заседании наблюдательного совета центра "Амурский тигр" под председательством министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

"Если размер популяции тигра начинает превышать экологическую емкость угодий, то она начинает самостоятельно, без вмешательства человека, регулировать себя за счет увеличения процента естественной гибели. Поэтому в России, где амурский тигр как вид обитает на пределе своего северного распространения, без серьезных изменений местообитаний бесконечно много тигров никогда не будет", - отметил генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводятся в сообщении.