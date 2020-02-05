Новый микрозаказник для охраны единственного в мире реликтового вида деревьев появится на юге Красноярского края

05.02.20 07:17

© РИА Новости. Игорь Подгорный

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство Красноярского края приняло постановление о создании в регионе новой особо охраняемой природной территории - микрозаказника "Жаровский", сообщает в среду пресс-служба Минэкологии региона.

По данным министерства, микрозаказник площадью около 3 тыс. га будет расположен в Курагинском районе в месте слияния рек Табрат и Казыр.

"Территория "Жаровского" характеризуется высоким ботаническим разнообразием. Здесь зафиксировано 376 видов растений и грибов, из которых 40 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных Красную книгу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным информационно-аналитической системы "Особо охраняемые природные территории России" (ИАС "ООПТ РФ"), в перечень основных объектов охраны на территории "Жаровского" входит популяция редкого, реликтового вида деревьев - липы Нащокина.

Данный вид деревьев сохранился с доледникового периода (более 600 тыс. лет назад) фактически без изменений. В настоящее время считается редким видом, встречающимся только в Красноярском крае. Дерево названо в честь одного из ученых-ботаников, исследовавших его - Владимира Нащокина.

В красноярском министерстве экологии отмечают, что создание микрозаказника было согласовано с местными жителями на общественных слушаниях.

"При этом учтены интересы местных жителей. Они могут по-прежнему беспрепятственно находиться в лесу, собирать грибы, ягоды, орехи и лекарственные растения для собственных нужд", - приводит пресс-служба слова министра экологии региона Павла Корчашкина.