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05.02.20 07:23
Более 17 тыс. человек из зоны наводнения в Иркутской области приобрели новое жилье
Новое жилье приобрели 6,201 тыс. семей, или 17,165 тыс. человек, уточнили в министерстве.
"5 тыс. 2 свидетельства (жилищных сертификата - ИФ) на 14,69 млрд рублей оплачены из средств федерального бюджета, 1 тыс. 199 свидетельств на 3,79 млрд рублей - из средств областного бюджета", - сказали в министерстве.
Из реализовавших жилищные сертификаты семей, 53% приобрели дома и квартиры в родном муниципалитете, 31% - в других территориях Иркутской области, 16% - за пределами региона.
Всего власти приняли от пострадавших 7,242 тыс. заявлений на предоставление социальной выплаты на приобретение жилья, выдали жилищные сертификаты 7,189 тыс. семьям с общим численным составом 20,781 тыс. человек.
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