Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
  
Вкусно и дорого: на Дальнем Востоке выросли цены на китайские овощи
   
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
05.02.20 08:07

Акимов возглавил "Почту России"

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на пост генерального директора сроком на пять лет, следует из сообщения компании.

Акимов сменил на этом посту Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2017 года. Подгузов сообщил в Instagram, что останется в компании, займет должность первого заместителя генерального директора "Почты России".

Акимов с октября 2019 года возглавлял совет директоров оператора. Согласно уставу, генеральный директор не может совмещать пост председателя совета. Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что председателем совета директоров может стать помощник президента РФ Максим Орешкин. На этом заседании председательствующим стал Орешкин.

Акимов входил в состав правительства с мая 2018 года. В том же году был назначен куратором двух национальных проектов - "Цифровая экономика РФ" и "Безопасные и качественные дороги". До назначения на пост вице-премьера с 2013 года был первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 2012 по 2013 год. был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

До этого Акимов занимал различные должности в правительстве Калужской области, в том числе на посту заместителя губернатора области с 2007 по 2012 гг.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.20 13:33
Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике
.
  05.02.20 13:26
Собянин назвал сверхзадачей запуск за два года Большого кольца метро
.
  05.02.20 13:18
Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено
.
  05.02.20 12:54
Около детского парка "Остров мечты" построят дополнительную станцию метро
.
  05.02.20 11:56
Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка
.
  05.02.20 11:21
Бывший министр спорта Иванюженков стал депутатом Госдумы
.
  05.02.20 09:58
День российской науки отметят на 11 площадках ВДНХ в выходные
.
  05.02.20 09:02
Московский Главархив рассекретил более 11,5 тыс. документов о Великой Отечественной войне
.
  04.02.20 15:01
Фасадам Дворца культуры ЗИЛ вернут облик 1930-х годов
.
  04.02.20 14:56
В новой Москве планируют построить 2 млн "квадратов" жилья в 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket