Акимов возглавил "Почту России"

05.02.20 08:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Совет директоров "Почты России" утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на пост генерального директора сроком на пять лет, следует из сообщения компании.

Акимов сменил на этом посту Николая Подгузова, который руководил почтовым оператором с 2017 года. Подгузов сообщил в Instagram, что останется в компании, займет должность первого заместителя генерального директора "Почты России".

Акимов с октября 2019 года возглавлял совет директоров оператора. Согласно уставу, генеральный директор не может совмещать пост председателя совета. Ранее источники "Интерфакса" сообщали, что председателем совета директоров может стать помощник президента РФ Максим Орешкин. На этом заседании председательствующим стал Орешкин.

Акимов входил в состав правительства с мая 2018 года. В том же году был назначен куратором двух национальных проектов - "Цифровая экономика РФ" и "Безопасные и качественные дороги". До назначения на пост вице-премьера с 2013 года был первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ. С 2012 по 2013 год. был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

До этого Акимов занимал различные должности в правительстве Калужской области, в том числе на посту заместителя губернатора области с 2007 по 2012 гг.

"Почта России" 1 октября 2019 года была преобразована в акционерное общество, на 100% принадлежащее государству. Процесс преобразования компании из ФГУП занял год.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, объединяющий 42 тыс. отделений по всей стране. В компании работает около 335 тыс. сотрудников. Ежегодно "Почта" принимает около 2,5 млрд писем, в 2018 году обработала порядка 433 млн посылок.