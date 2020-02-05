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05.02.20 08:10
Бывший вице-премьер Голодец перейдет в Сбербанк
По данным издания, в банке Голодец будет курировать социальные и медицинские программы. РБК отмечает, что во вторник бывший вице-премьер была представлена коллективу Сбербанка. Ранее во вторник банк официально сообщил, что бывший глава департамента проектной деятельности Минздрава РФ Давид Мелик-Гусейнов назначен главным исполнительным директором Сбербанка по индустрии здравоохранения.
Голодец в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма.
Голодец в 2002-2008 гг. была заместителем гендиректора по персоналу и социальной политике компании "Норникель", позднее возглавляла совет директоров страховой компании "Согласие".
В 2010 году стала заместителем мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам образования и здравоохранения. В 2012 году перешла на работу в правительство в статусе вице-премьера по социальной политике, здравоохранению и образованию.
В Сбербанке пока не ответили на запрос "Интерфакса" о назначении Голодец.
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