Ввод жилья в Тульской области в 2019г снизился на 12%

05.02.20 08:27

© РИА Новости. Сергей Венявский

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем ввода жилья в Тульской области в 2019 году составил 650,03 тыс. кв. метров, что на 12,1% меньше, чем в 2018 году, сообщается в материалах территориального органа Федеральной службы госстатистики.

Данные приведены с учетом строительства жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства.

По данным Туластата, всего в регионе в прошлом году введена 7 тыс. 651 квартира.

При этом общий объем выполненных строительных работ в области в 2019 году составил 80,455 млрд рублей, что на 53% больше, чем в 2018 году.