Лауреаты конкурса Чайковского выступят в Мариинке

05.02.20 08:29

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В Концертном зале Мариинского театре в среду сыграют молодые музыканты, лауреаты XVI Международного конкурса им. Чайковского.

Как сообщает пресс-служба театра, это подарок петербургским слушателям от мюнхенского фестиваля Валерия Гергиева "MPHIL 360 градусов". На сцене сыграют пианист Мао Фудзита, скрипачи Сергей Догадин и Марк Бушков, виолончелист Златомир Фанг.

После участия в конкурсе они с успехом выступали на мировых площадках, а в последний раз покорили немецкую публику на фестивале "MPHIL 360 градусов", который проходил в Мюнхене с 31 января по 2 февраля.

Фестиваль, основанный пять лет назад с приходом Гергиева на пост музыкального руководителя Мюнхенского филармонического оркестра, проводится в баварской столице ежегодно. На этот раз среди его участников были и лауреаты конкурса им. Чайковского.

Гергиев предложил музыкантам повторить для петербургской публики ту же программу из популярных ансамблевых сочинений, которую они несколько дней назад представили в Германии. При этом зрители Мариинского театра впервые смогут услышать виртуозного пианиста Фудзиту в новом амплуа камерного исполнителя, а также открыть для себя виолончелиста Фанга, которого до этого они могли слышать только в рамках конкурсных состязаний.

5 февраля в Концертном зале прозвучат Соната для скрипки и виолончели Равеля, Венгерская рапсодия Поппера, Интродукция и полонез для виолончели и фортепиано Шопена и одно из наиболее известных сочинений Франка - Скрипичная соната.

Скрипач и композитор Бушков также впервые исполнит для петербургских слушателей свое собственное сочинение - Фантазию для скрипки соло, а завершится концерт Фортепианным трио Равеля.