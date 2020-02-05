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05.02.20 08:55
Штаб: эвакуированные из Китая россияне учились там или работали
"Люди, которые летят, учились или работали в Китае", - сказал он.
Представитель также подчеркнул, что техника, на которой планируется доставлять в санаторий людей, после пройдет санобработку.
Как сообщалось, прибытие первого военного самолета из Уханя, на борту которого находятся 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается после 8:00 (мск), прибытие второго самолета - также в четверг.
Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.
В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет. Будет организовано четырехразовое питание.
Риск заразиться от эвакуированных из Китая россиян, самолет с которыми летит в Тюмень, отсутствует, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в тюменском аэропорту "Рощино".
"Риска заражения нет", - подчеркнула она.
Как сообщалось, прибытие первого военного самолета из Уханя, на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается в 11:15 (09:15 мск), прибытие второго самолета - также в среду.
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