Штаб: эвакуированные из Китая россияне учились там или работали

05.02.20 08:55

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Граждане России, прибывающие в Тюмень из Китая, не являются туристами, это люди, которые проживали в стране определенное время - учились или работали, сообщил журналистам представитель оперативного штаба по профилактике коронавируса в среду в Тюмени.

"Люди, которые летят, учились или работали в Китае", - сказал он.

Представитель также подчеркнул, что техника, на которой планируется доставлять в санаторий людей, после пройдет санобработку.

Как сообщалось, прибытие первого военного самолета из Уханя, на борту которого находятся 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается после 8:00 (мск), прибытие второго самолета - также в четверг.

Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.

В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет. Будет организовано четырехразовое питание.

Риск заразиться от эвакуированных из Китая россиян, самолет с которыми летит в Тюмень, отсутствует, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в тюменском аэропорту "Рощино".

"Риска заражения нет", - подчеркнула она.

Как сообщалось, прибытие первого военного самолета из Уханя, на борту которого находится 80 граждан России, в аэропорт "Рощино" в Тюмени ожидается в 11:15 (09:15 мск), прибытие второго самолета - также в среду.