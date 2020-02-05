На решение проблем обманутых дольщиков в Якутии направлено более 700 млн рублей

05.02.20 08:58

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 700 млн рублей направлено на выплату компенсации дольщиков в Якутии, обманутых строительными компаниями, сообщается на сайте главы и правительства Якутии.

"В прошлом году республика первой вступила в новую программу федеральной поддержки восстановления прав обманутых дольщиков. Якутия на эти цели получила из федерального бюджета 660 млн рублей. Вместе с софинансированием республики общая сумма средств составила 717 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова.

Вице-премьер отметил, что самыми первыми будут решены вопросы четырех проблемных объектов, куда входят три дома предприятия "Симиир", а также один объект "Монолит-строя".

"Компенсации предоставят 253 обманутым дольщикам республики, из них 99 уже получили эти средства. Остальным денежные компенсации будут выплачены в самое ближайшее время", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 ноября Наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков было принято решение по 56 домам, по 30 из них участники долевого строительства получат возмещение. В результате будут восстановлены права более 5,4 тыс. дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

Согласно релизу Фонда, в настоящее время в Якутии в Едином реестре проблемных объектов числятся 15 домов.