Охотнадзор опроверг фейковое видео о нашествии волков на Челябинскую область

05.02.20 09:22

© РИА Новости. Владимир Воронин

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Минэкологии Челябинской области развеяли миф о якобы ожидаемом в регионе массовом нашествии волков из Казахстана, информация о котором активно распространяется в социальных сетях и сильно напугала жителей приграничных районов.

По сообщению пресс-службы министерства, в ведомство поступило множество запросов от жителей по поводу видео, показывающего стаю из порядка трехсот животных в лесу.

"Пользователи пишут, что это снятое с вертолета видео якобы гигантской стаи волков, которые идут со стороны Казахстана в сторону Челябинской области. При этом в Казахстане появились аналогичные сообщения, но там пишут, что волки движутся к ним со стороны России", - отмечает пресс-служба.

Между тем инспекторы охотнадзора утверждают, что эта информация не соответствуют действительности, а популяция волков в регионе не увеличивается уже несколько лет и сохраняется на уровне около 400 животных.

"К тому же образование огромных стай волков невозможно в принципе, это противоречит их биологической природе. Они сбиваются в группы не более 10 животных, потому что у волков развита территориальность и семейность. Семья во главе с вожаком ревностно охраняет свой охотничий участок от других собратьев", - поясняют специалисты.

Они предположили, что на видео не хищники, а северные олени.

"Северные олени на самом деле в 1,5-2 раза крупнее волков, но с высоты летящего вертолета отличить их сложно. Эти животные, действительно, собираются в большие табуны по несколько сот или даже тысяч особей для защиты от хищников, облегчения передвижения по глубокому снегу и питания", - цитирует пресс-служба комментарий начальника управления охотнадзора регионального Минэкологии Андрея Питовина.

По сведениям ведомства, подобная фейковая новость о волках также распространяется в Курганской и Оренбургской областях.