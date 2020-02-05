Первая группа эвакуированных из Уханя доставлена в Тюмень

05.02.20 11:17

Фото Светланы Меньшиковой/"Интерфакс"

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Вылетевший накануне из китайского города Ухань военно-транспортный самолет Ил-76МД, на борту которого находятся 80 человек, приземлился в среду в аэропорту "Рощино" в Тюмени, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

В целях безопасности журналистам не разрешили отходить от автобуса, на котором они приехали на аэродром, дальше метра.

Как сообщил оперативный штаб по профилактике коронавируса со ссылкой на пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, прибывшие в "Рощино" граждане прошли пограничный контроль в сопровождении вирусологов прямо в самолете. Все сотрудники ведомств находились в защитных костюмах и масках.

"Россияне, эвакуированные из Китая, проходят погранконтроль. Их сопровождают врачи Минобороны РФ, вирусологи и специалисты Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Через час эвакуированные из Ухани начали выходить из самолета, передает корреспондент "Интерфакса" с аэродрома.

Пассажиры выходили по одному, на них были накинуты одеяла. Из самолета они сразу проходили в автобус, а перед этим подвергались санобработке. Масок на эвакуированных людях не было.

Температура в Тюмени сейчас около нуля градусов, идет снег, дует сильный ветер.

Перед самолетом расстелили брезент, чтобы на него выложить багаж и обработать его дымом.

На борту помимо эвакуированных россиян весь полет находились врачи и медсестры. Как заявил начальник государственного эпидемиологического надзора за объектами Воздушно-десантных войск Минобороны РФ Алексей Филиппов, весь личный состав оснащен защитными костюмами "Кварц-1".

"В наличии имеются медицинские укладки для оказания медицинской помощи, дистанционные термометры", - сообщил представитель российской армии.

Риск заразиться от эвакуированных из Китая россиян, самолет с которыми приземлился в Тюмени, отсутствует, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в тюменском аэропорту "Рощино".

"Риска заражения нет", - подчеркнула она.

"Граждане России прибывают домой, чтобы уйти от излишних рисков, которых они опасаются. Руководство страны приняло решение, что граждане Российской Федерации должны вернуться из эпидемического очага. По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней", - сказала Попова.

Сам борт после прилета будет направлен на санитарную стоянку и обработан, сообщила Попова.

"После (прилета) будет обработан и внутри и снаружи", - сказала Попова.

В Минобороны уточнили, что состояние 80 россиян, доставленных из Уханя в Тюмень, удовлетворительное.

"По докладу военных медиков состояние прибывших из Китайской Народной Республики удовлетворительное. Заболевших не выявлено", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

Второй самолет с эвакуированными из Уханя россиянами и гражданами стран СНГ, на борту которого находятся 64 человека, прилетит в Тюмень через 3,5 часа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

"Второй борт прилетит через 3,5 часа", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека.

В реабилитационном центре, расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. Центр находится вдали от жилой застройки, вокруг него выстроено два периметра ограждения. Вся территория будет находиться под охраной Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. В основном это граждане России, но есть также 10 граждан Белоруссии, гражданин Армении, гражданин Украины и три гражданина Казахстана.