Самая холодная ночь за всю зиму зафиксирована в Петербурге

05.02.20 09:44

© РИА Новости. Вадим Жернов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге в среду была самая холодная ночь текущей зимы, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов в среду.

"Постоянно бьем рекорды с положительной температурой. И вот информационный повод с отрицательным знаком. Сегодня в Санкт-Петербурге самая холодная ночь, температура воздуха понизилась до минус 8,9 градуса", - сказал Колесов.

В течение двух месяцев в Петербурге не было мороза. Последняя самая холодная ночь была с 23 на 24 ноября 2019 года, когда температура понизилась до минус 6,6 градуса.

Как сообщалось, до конца недели в Петербурге будет стабильно минусовая температура. Ожидается снег.