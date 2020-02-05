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05.02.20 09:44
Самая холодная ночь за всю зиму зафиксирована в Петербурге
"Постоянно бьем рекорды с положительной температурой. И вот информационный повод с отрицательным знаком. Сегодня в Санкт-Петербурге самая холодная ночь, температура воздуха понизилась до минус 8,9 градуса", - сказал Колесов.
В течение двух месяцев в Петербурге не было мороза. Последняя самая холодная ночь была с 23 на 24 ноября 2019 года, когда температура понизилась до минус 6,6 градуса.
Как сообщалось, до конца недели в Петербурге будет стабильно минусовая температура. Ожидается снег.
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