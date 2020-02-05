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05.02.20 09:52
Трехлетний ребенок госпитализирован после падения снега с крыши дома в Оренбурге
На сайте следственного управления СКР по региону сообщается в среду, что инцидент произошел накануне днем на улице Восточной.
По информации следствия, пенсионерка с внуком шла из почтового отделения вдоль дома N86. С крыши здания на них обоих упал снег. Женщина получила несерьезные травмы, а трехлетний ребенок был госпитализирован.
Следователи изъяли документы в обслуживающей дом организации, ответственной за уборку снега с крыши.
"В рамках проверки следствием будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц управляющей компании ООО "ЖЭУ-Ремстройсервис" по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Назначен ряд экспертиз.
Между тем Минздрав Оренбургской области сообщает, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. Сейчас он переведен из реанимации в обычную палату.
В свою очередь прокуратура региона сообщает о проведении проверки
действий управляющей компании, ответственной за очистку крыши дома от снега.
"Кроме того, прокуратуре предстоит оценить эффективность работы органов контроля за исполнением норм законодательства о содержании улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
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