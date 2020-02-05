Трехлетний ребенок госпитализирован после падения снега с крыши дома в Оренбурге

05.02.20 09:52

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы проводят проверку по факту получения травмы головы ребенком в результате падения на него снега с крыши многоэтажки в Оренбурге.

На сайте следственного управления СКР по региону сообщается в среду, что инцидент произошел накануне днем на улице Восточной.

По информации следствия, пенсионерка с внуком шла из почтового отделения вдоль дома N86. С крыши здания на них обоих упал снег. Женщина получила несерьезные травмы, а трехлетний ребенок был госпитализирован.

Следователи изъяли документы в обслуживающей дом организации, ответственной за уборку снега с крыши.

"В рамках проверки следствием будет дана оценка действиям (бездействиям) должностных лиц управляющей компании ООО "ЖЭУ-Ремстройсервис" по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.

Назначен ряд экспертиз.

Между тем Минздрав Оренбургской области сообщает, что ребенок получил травмы средней степени тяжести. Сейчас он переведен из реанимации в обычную палату.

В свою очередь прокуратура региона сообщает о проведении проверки

действий управляющей компании, ответственной за очистку крыши дома от снега.

"Кроме того, прокуратуре предстоит оценить эффективность работы органов контроля за исполнением норм законодательства о содержании улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.