День российской науки отметят на 11 площадках ВДНХ в выходные

05.02.20 09:58

Фото с официального сайта мэра Москвы

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Экскурсии и лекции о высоких технологиях пройдут в павильонах ВДНХ в рамках празднования Дня российской науки 8 и 9 февраля, сообщается на сайте мэра Москвы в среду.

"На 11 площадках посетителей всех возрастов ждут экскурсии, мастер-классы и лекции, посвященные высоким технологиям и научным дисциплинам. Одной из ключевых площадок станет инновационно-образовательный комплекс "Техноград", - говорится в сообщении.

На протяжении двух дней с 12:00 до 20:00 в павильоне "Цифра. Техноград" посетители смогут познакомиться с беспилотными летательными аппаратами. На площадке "Пром. Техноград" в мастерской "Автомеханик" расскажут об устройстве современных электромобилей и перспективах этого вида транспорта, сообщается на сайте.

"В одной из VR-зон москвичей познакомят с эволюцией трудовой деятельности и продемонстрируют взаимосвязь отраслей в мире профессий. (...) А в игровой зоне "Полиграф" Международной академии исследования лжи посетители станут разведчиками и попробуют обмануть детектор лжи", - уточняется в сообщении.

Продолжить знакомство с миром высоких технологий можно на интерактивной выставке "Робостанция", где 8 февраля в 13:00 и 15:00 пройдут лекции человекоподобного робота Теспиана. Еще одной площадкой праздника станет павильон "Рабочий и колхозница", где продолжается зимняя образовательная программа "Знание. ВДНХ".