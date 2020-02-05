Все школы Якутска закрыты на карантин из-за ОРВИ

05.02.20 10:01

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин объявлен для учащихся с 1 по 11 классы во всех школах Якутска, чтобы избежать распространения ОРВИ, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Для недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 6 по 16 февраля включительно приостанавливается учебный процесс с 1 по 11(12) классы в образовательных учреждениях Якутска", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Якутске напряженная. Наблюдается сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых.