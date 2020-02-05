Школу за 1,5 млрд руб. построят в Хабаровске с привлечением федерального финансирования

05.02.20 10:25

Фото с сайта администрации г. Хабаровск

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Администрация Хабаровска объявила аукцион на проектирование новой школы в микрорайоне "Строитель", рассчитанной более чем на 1 тыс. учеников, сообщает пресс-служба мэрии.

"Начальная цена контракта - 32 миллиона рублей. Это будет четырех- или пятиэтажное учебное заведение, рассчитанное на 1,1 тыс. человек площадью около 20 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Сама школа будет оснащена лифтами, здесь реализуют требования безбарьерного доступа, на входе предполагается установить системы идентификации учеников, обеспечить доступом к интернету, системами видеонаблюдения, IP-телефонией.

Предусмотрены также молниезащита школы и её ограждение.

"Заключить муниципальный контракт мы планируем до 20 марта, получение проектной документации с учетом положительной экспертизы - до 20 октября текущего года. Все работы идут в соответствии с разработанным планом-графиком", - приводятся в сообщении слова директора городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Сергея Сергейчука.

По данным пресс-службы, после того как проект будет разработан, администрация города подаст заявку на включение объекта в одну из федеральных программ и получение финансирования.

В частности, проект строительства школы может быть включен в государственную программу "Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях".

Примерная стоимость будущей школы составляет около 1,5 млрд рублей.

Реализация программы "Содействие созданию новых мест в общеобразовательных организациях" находится под контролем президента России Владимира Путина.

Предполагается, что за время действия программы 2015 - 2025 год будет создано 6,6 млн новых мест в общеобразовательных учреждениях страны, в том числе 4,6 млн мест для обучения детей в одну смену, 2 млн мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые школы.